Eingerichtet

Nach ihrem Kompromiss mit Hermann macht Johanna Nägel mit Köpfen und geht die Möbelsuche an. So schön wie drüben bei Heinz und Franz - das würde ihr schon sehr gefallen. Von Franz hat sich Johanna ja bereits ein paar Ratschläge geben lassen und nimmt dessen Angebot gerne an, sie ins Möbelhaus zu begleiten. Wenn nur Hermann nichts davon mitbekommt.

Karl hat sich beim Silieren verletzt und Bea möchte, dass er direkt zum Arzt geht. Doch für Karl ist Ausruhen auf dem heimischen Sofa das höchste an "ärztlicher" Maßnahme, die er zulässt. Es besteht ja immerhin noch die Möglichkeit, dass der Schmerz von allein weggeht. Doch dann nimmt ihn seine Schwester Kati unter ihre Fittiche.

Auch wenn Frau Heilert ihre Kollegin eigentlich nicht wirklich fehlt, so wäre sie manchmal doch froh über deren Hilfe. Computerprobleme hat Lissy für gewöhnlich mit links erledigt. Nun steht Claudia Heilert ohne rasche Hilfe da, bis ihr der computeraffine Filius des Bürgermeisters einfällt.