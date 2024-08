per Mail teilen

Auch Albert bekommt mit, dass Johannas Hofladen kurz vor dem Aus steht. Er weiß aber auch, wie wichtig der Laden für seine Oma ist, weshalb es für ihn überhaupt keine Frage ist, ihr schnell zu helfen. Albert startet eine massive Marketing-Attacke online. Wäre doch gelacht, wenn das nicht funktionieren würde.

Früh am Morgen findet Eva vor ihrer Haustür eine extra für sie gepackte Tasche und eine Nachricht von Andreas. Als sie telefonisch bei ihm nachfragt erfährt sie, dass sie sich auf eine Schatzsuche begeben wird - und zwar sofort. Eva ist überrascht, vor allem aber auch gespannt, was hinter dieser geheimnisvollen Geschichte steckt. Voller Vorfreude stürzt sie sich in dieses Abenteuer und macht sich auf die Suche nach dem versprochenen Schatz.

Die Finanzierung des Schönwalder Gesundheitszentrums steht noch immer nicht. Constantin Klumpp lässt den Bürgermeister mit seinen Zahlen weiterhin zappeln. Letzten Endes sind Klumpps Investmentbedingungen ganz anders als abgesprochen. Bernhard gerät in Zugzwang, denn er hat eigentlich keine Alternativen zu Klumpps Angebot. Dafür hat der aber Informationen, mit denen er den Bürgermeister in der Hand hat.