Schweres Gepäck

In der Traktorscheune herrscht das totale Chaos. Beim Aufräumen findet Karl alte Fasnetmasken seines Opas. Sogar sein eigenes Erstlingswerk ist dabei. Voller Stolz will er diese Maske seiner Tochter vermachen - doch die ist wenig begeistert und Karl enttäuscht. Allerdings gibt es zwei andere Interessenten: Hermann will die Masken fürs Heimatmuseum, Albert will damit Kohle machen. Doch dann freut sich ein Dritter!

Toni hat sich am Stammtisch schon sehr lange nicht mehr blicken lassen. Eva vermutet, dass er beleidigt ist - Karl hat ihn degradiert und ihm in der Säge Sophie vor die Nase gesetzt. Die Stammtischler machen sich Sorgen, denn auch für sie ist der Sägewerker nicht erreichbar. Toni ist abgetaucht und Hermann entdeckt ihn - im Fernsehen.

Johanna findet heraus, dass Maria sich verschuldet hat. Die Landfrau hat sich vom Internet verleiten lassen und diverse Dinge über ihre Verhältnisse bestellt. Johanna versucht zu helfen, denn Maria tut ihr leid.