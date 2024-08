Alle zusammen

Monique und Kati sind von einem genossenschaftlichen Gesundheitszentrum überzeugt und rühren ordentlich die Werbetrommel. Gemeinschaftliche Finanzierung stößt in Schönwald freilich nicht auf große Begeisterung. Gesundheitszentrum ja, aber investieren? Da bläst den Damen der Gegenwind ordentlich ins Gesicht, zumal der Verdacht im Raum steht, die beiden würden aus reinem Eigennutz handeln. Dann hat auch noch ein klitzekleiner Fehler fatale Folgen.

Frau Heilert fiebert ihrer ersten Outdoor-Hochzeit entgegen. Für die bevorstehende Trauung auf dem Wonnepfad hat sie bereits alles organisiert. Doch schon beim Einreichen der ersten Kostenvoranschläge scheitert sie ausgerechnet an Herrn Weiss. Jetzt muss sie sich etwas einfallen lassen und ihr Improvisationstalent nutzen. Die Hochzeit auf dem Wonnepfad wird stattfinden. Bürokratie hin, Herr Weiss her.

Johanna hat das "Aufhübschen" ihrer neuen Räume selbst in die Hand genommen. Mit geballter Frauenpower geht's an die Arbeit. Bea und Celine packen mit an, damit sich Johanna endlich wohl fühlt in ihrer Stube. Wenn Hermann wüsste, was er mit seinem Kompromiss angezettelt hat, hätte er ein Auge auf die Handwerksdamen. Noch besser zwei!