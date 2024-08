Schwer verdaulich

per Mail teilen

Jenny möchte Sebastian zu seiner Beförderung mit einem Festmahl überraschen. Dass sie vom Kochen allerdings überhaupt keine Ahnung hat, ist in Verbindung mit einem Festmahl eine denkbar schlechte Ausgangslage. Doch wozu lebt im Gesindehaus ein wahrer Gourmet, wenn der ihr nicht aus der Patsche helfen könnte? Nach ihrem letzten Aufeinandertreffen muss Jenny Franz allerdings ordentlich Honig ums Maul schmieren, damit er ihr überhaupt zuhört. Doch es funktioniert, Jenny bekommt einen 1A-Kochkurs - nicht ohne Nebenwirkungen.

Angespornt von einem kleinen Fundstück wird Karl von der Aufräumwut gepackt. Bea ist erstaunt darüber, dass ein kleines Büchlein bei Karl schafft, was ihr in 20 Jahren nicht gelungen ist.

Die Stammtischler staunen nicht schlecht, als Eva ihnen erzählt, ihr Opa hätte Toni in einer Mittelalter-Doku im Fernsehen gesehen. Scheinbar hat der sich einen neuen Wirkungskreis gesucht und auch gefunden. Als Toni nach langer Zeit plötzlich in seiner ehemaligen Lieblingskneipe steht, will er sich offenbar endgültig von seinen Stammtischkumpels verabschieden.