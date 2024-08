Folge 695: Unermüdlich

per Mail teilen

Albert hat sich verändert in der letzten Zeit. Immer öfter zieht er sich in sein Zimmer zurück und hat auf nichts mehr so richtig Lust. Karl vermutet, dass Albert noch immer Liebeskummer hat. Mit einer gemeinsamen Mountainbike-Tour versucht er, seinen Neffen auf andere Gedanken zu bringen. Auf dem Fallerhof ahnt niemand, dass die beiden prominenten Besuch von ihrer Tour mitbringen werden.

Nachdem das Geld für professionelle Handwerker nicht reicht, hat Bea beschlossen, innerhalb der Familie nach Helfern für den Umbau der Tenne zu suchen. Schließlich hat doch jeder irgendein Talent - und Bea eine große Aufgabenliste!

Murat ist ganz offensichtlich sehr verliebt in Kati, und sucht ihre Nähe. Kati ist ihrem Verehrer gegenüber allerdings mehr als zurückhaltend. Doch Murat bleibt hartnäckig und kommt als Patient zu ihr in die Praxis. Dabei stellt Kati fest, dass sie den jungen Polizisten mehr als sympathisch findet.