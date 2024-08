Folge 696: Geldsegen

per Mail teilen

So wie es aussieht, müssen Karl und Bea dem Umbau endgültig verschieben! Obwohl viel Eigenarbeit in das Projekt gesteckt werden sollte, hat die Reparatur des Schleppers einfach ein viel zu großes Loch in die faller'sche Kasse gerissen. Bea hat sich die Appartements schon fast aus dem Kopf geschlagen, da bekommt sie ein unerwartetes Angebot.

Das Verhältnis zwischen Sophie und Andreas ist mehr als angespannt. Sophie hat nur noch ihre Kunst im Kopf und Andreas fühlt sich vernachlässigt. Nach einer Aussprache unternehmen die beiden eine Motorradtour ins Bärental und Andreas hat die Hoffnung, dass sich zwischen ihm und Sophie doch noch alles zum Guten wendet.

Johanna kümmert sich rührend um Herrn Häfele. Ihre Zuwendung tut dem spröden Rentner offensichtlich sehr gut und er wird langsam zugänglicher. Johanna ist sich sicher, dass Herr Häfele nicht der einzige Kunde ihres Lieferservices bleiben wird.