Folge 694: Mannsbilder

Sophie geht in ihrer Kunst so richtig auf. Ihre Begeisterung fürs Holz hält sie so gefangen, dass sie für nichts und niemanden mehr Zeit zu haben scheint. Andreas schafft es noch nicht einmal, seiner Freundin eine Motorradtour ins Elsass schmackhaft zu machen. Enttäuscht macht er die Tour alleine und hat bei seiner Rückkehr ein Mitbringsel dabei - für Eva.

Als Toni die Fotos von den Rathausmitarbeitern im Löwen entdeckt, kommt er auf eine Idee: Eva soll alle Stammtischmitglieder in ihrem "Hauptquartier" fotografieren! Toni hätte allerdings nie gedacht, was diese Fotoaktion noch nach sich zieht.

Obwohl Johanna mit dem Internetversand und ihrem Hofladen jede Menge Arbeit hat, liebäugelt sie mit einem neuen Projekt. Allerdings braucht sie dafür die Hilfe ihrer Freundin Leni. Die ist zunächst überhaupt nicht von Johannas Vorhaben begeistert, kann dann aber doch über ihren Schatten springen.