Der perfekte Schwiegersohn

Vor der Wahl des nächsten Bürgermeisters herrscht auf dem Hof große Uneinigkeit. Während für Johanna außer Frage steht, dass Bernhard ihre Stimme bekommen wird, kann Karl sich künftig auch eine Frau in Schönwalds Rathaus vorstellen. Als der dritte Kandidat, Leonard Kreuzer, zu einem Hausbesuch auf dem Hof erscheint und mit einer Charmeoffensive versucht, Johanna für sein Wahlkampfprogramm zu gewinnen, ist für Hermann das Maß voll.

Hermann scheitert bei dem Versuch, Matthias' Papiere in Ordnung zu bringen. Die Lage scheint ziemlich aussichtslos, denn weder Matthias noch Bernd scheinen sich um den Papierkram auf dem Gestüt richtig gekümmert zu haben. Und es sieht so aus, als wäre Matthias' Unterschrift in einigen Unterlagen gefälscht worden. Mitten im größten Chaos und zum denkbar ungünstigsten Moment taucht Franz mit einer Überraschung für Matthias auf.

Das Verhältnis zwischen Frau Heilert und ihrem Chef ist zum Zerreißen gespannt. Bernhard macht keinen Hehl daraus, dass er seiner Sekretärin nicht mehr über den Weg traut. Wieder einmal sitzt Frau Heilert zwischen den Stühlen: Im Rathaus ein misstrauischer Chef und zu Hause ein Lebensgefährte, der seine Kandidatur hinter ihrem Rücken durchgezogen hat. Spontan trifft Frau Heilert eine folgenreiche Entscheidung.