Seit Matthias auf dem Fallerhof wohnt, wird er so gut es geht in den familiären Tagesablauf mit eingebunden. Jeder in der Familie gibt sein Bestes, dass er rund um die Uhr betreut ist. Am liebsten ist Matthias allerdings da, wo Karl ist. Und der versucht, ihn zu beschäftigen so gut es geht. Matthias ist jedoch oft so durcheinander, dass es Karl schwerfällt, seine Arbeit zu tun, ohne die Geduld mit ihm zu verlieren. Als Karl seinen Cousin kurz aus den Augen lässt, büxt er aus.

Lioba ist wegen Sebastians Praktikumstart viel aufgeregter, als er selbst es jemals sein könnte. Nachdem sie "ihren Buben" an seinem wichtigen Tag auf dem Hof nicht angetroffen hat, macht sie sich im Wald auf die Suche nach ihm. Sie möchte ihr "Baschtile" nämlich während seines Praktikums auf ihre ganz eigene Art unterstützen. Sebastians Begeisterung darüber hält sich allerdings extrem in Grenzen.

Jennys Schützling Angela hat eine Anhörung zu ihrem Asylverfahren vor sich, auf welches Jenny sie so gut sie kann vorbereitet. Beide haben die Hoffnung, dass die junge Frau nicht wieder in ihre Heimat Nigeria zurück muss. Während die zwei noch die wichtigsten Details besprechen, erhält Angela eine schlimme Nachricht.