Matthias' Umzug auf den Fallerhof ging mehr oder weniger reibungslos über die Bühne. Nicht nur für ihn ist das eine große Umstellung, auch die Familie kämpft mit der neuen Lebenssituation. Johanna gibt sich allergrößte Mühe, so normal wie möglich mit ihrem Neffen umzugehen, der sich immer öfter verhält, als wäre er ein wieder kleiner Bub. Letztendlich ist Matthias in seinem Verhalten unberechenbar, was das gemeinsame Leben nicht einfacher macht. Nicht am Tag, und auch nicht nachts...

Karls Futtermittelnotstand bringt Albert und Sebastian auf die Idee, ein Internetportal für Futtermittel zu eröffnen. Die beiden haben tatsächlich eine Marktlücke entdeckt, könnten unterschiedlicher allerdings nicht damit umgehen. Während Sebastian tatsächlich an Optimierung im Futterhandel denkt, hat Albert ganz andere Prioritäten. Trotz ihrer unterschiedlichen Vorstellungen machen sie sich gemeinsam an ein sehr eigenwilliges Experiment.

Bernhard ärgert sich mächtig darüber, dass ausgerechnet Monique ihren Hut in den Ring geworfen hat und nun auch fürs Bürgermeisteramt kandidiert. Und ehrlich gesagt wäre es ihm lieber, wenn sie für ihn eine weniger ernst zu nehmende Gegnerin wäre. Was das jeweilige Wahlkampfprogramm angeht könnte man jedoch annehmen, sie kämpfen im gleichen Team.