Austausch zu innovativen Programmformaten

Breakout Room „Factual Entertainment“: Der Produzententag war erkenntnisreich und spannend für alle. Es war toll, Gesichter hinter den Namen der Produktionsfirmen und SWR-Mitarbeitenden zu sehen. Wir konnten zeigen: im SWR tut sich was! Bereits in den letzten Monaten hat sich einiges verändert. Für die Zukunft brauchen wir neue Formate auf neuen Ausspielwegen. Wir gehen Neuentwicklungen strukturierter und zielorientierter an als früher und freuen uns auf Ideen und Input. Factual Entertainment bietet dabei die Chance, den entscheidenden Unterschied zu machen für den Gesprächswert über das Format an sich.

