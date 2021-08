Interkultur trifft SWR ist der Auftakt einer Dialogreihe, in der wir uns mit Vielfalt im SWR beschäftigen. Vielfalt hat mehrere Facetten, deshalb haben wir uns bei unserem ersten Austausch am 17. November auf die Interkultur konzentriert. Auch weil Menschen mit Migrationshintergrund einen wesentlichen Teil unserer Bevölkerung ausmachen und weil es unser Auftrag ist, diese Lebenswirklichkeit im Programm und als Arbeitgeber abzubilden. Eines jedenfalls hat der erste virtuelle Austausch schon gezeigt – der Gesprächsbedarf ist enorm hoch, aber in vielen Bereichen ist der SWR schon vorn.