Ada Rhode, Akademische Mitarbeiterin an der HFU: „Ich habe mich nun während der Corona-Pandemie mit dem agilen Lehren beschäftigt. Bin also sehr interessiert am agilen Arbeiten aber auch an der Formatentwicklung. Dabei stelle ich mir die Frage, wie ich das auch zurückgeben kann an die Studierenden.“ Viola Granow, Innovation Analystin SWR X Lab: „Sie können sich gerne auch beim SWR X Lab melden. Dazu haben wir nämlich in den letzten Monaten schon sehr viele Erfahrungen gesammelt, viel gelernt was funktioniert und nicht funktioniert. Dabei iterieren wir auch unsere eigenen Prozesse. Da arbeiten wir in Sprints oder Workshops und versuchen immer, alle mitzunehmen. Darüber können wir uns gerne noch weiter austauschen.“

Bild in Detailansicht öffnen