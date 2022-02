Wie viel Innovation steckt in einem Traditionsunternehmen wie dem SWR? Sehr viel – erfuhren die 100 virtuellen Gäste aus der Innovationsszene von Startups bis hin zu Forschungsinstitutionen. Die Veranstaltung fand auf neuem Terrain statt – eine Teams-Schalte kombiniert mit der Technik einer Fernsehsendung.

„Der SWR macht Tempo beim Thema Innovation, denn nur so können wir in bewegten Zeiten unserem Publikum dienen und moderne Kommunikationsräume gestalten. Dazu tauschen wir uns mit innovativen Unternehmen und spannenden Institutionen aus“, so die Botschaft von SWR Intendant Kai Gniffke in seiner Keynote an die 100 Teilnehmer*innen der Innovations-Community Baden-Württembergs. Zusammen mit dem CyberForum Karlsruhe hatte der SWR Vertreter*innen von Startups, Hochschulen, Digital Hubs, Gründungsökosystemen und Forschungsinstitutionen eingeladen und alle waren gespannt, was so ein traditionelles Medieunternehmen wie der SWR an Innovationen zu bieten hat.

Mitschnitt Startup trifft SWR

Kapitel auswählen Begrüßung/Keynot Intendant Kai Gniffke (00:00 min) Fakten zum SWR Anja Görzel (4:21 min) Vortrag Vanessa Wormer, X Lab (8:26 min) Vortrag Christian Hufnagel, Audio Lab (13:49 min) Vortrag Holger Conzelmann, Wirtschaftsredaktion (17:24 min) Vortrag Michael Ranft, Musikähnlichkeitsanalyse/Metadatensysteme (22:30 min) Fragerunde/Austausch/Diskussion (26:11 min) Abschluss-Statement Intendant Kai Gniffke (1:12:42 h)

Innovationen im SWR

Und die "Pitches" hatten es in sich: Vanessa Wormer, die Leiterin des neuen SWR Innovationslabors, gab Einblicke in das „Raumschiff“ SWR X Lab und skizzierte, wie dort das „Übermorgen“ gestaltet wird. Christian Hufnagel stellte die Arbeit des SWR Audio Labs vor, wo unter anderem auch die erfolgreiche Radio-App entwickelt wurde und Projektteams von Google, Amazon und Apple gerne mal vorbeischauen. Was Musikähnlichkeitserkennung mit Hilfe künstlicher Intelligenz mit Paris zu tun hat, erklärte Michael Ranft, Abteilungsleiter Metadatensysteme, und zeigte dabei auch, wie erfolgreich Kooperationen mit Hochschulen laufen. In welchen Formaten der SWR über Startups berichtet und wie spannende Startup-Themen den Weg in die verschiedenen Ausspielwege finden, veranschaulichte Holger Conzelmann, Abteilungsleiter Wirtschaft und Umwelt.

Raum für Fragen

Die anschließende Fragerunde an die SWR Verantwortlichen spiegelte wider, wie breitgefächert die Erwartungen der Innovations-Community an den SWR sind:

Nach 45 Minuten in großer Runde war klar, dass der „Tanker SWR“ im Bereich Innovation einige „Schnellboote“ am Start hat und eine enge Vernetzung mit der Startup-Szene anstrebt. Intendant Kai Gniffke: „Ich wünsche mir, dass dies keine einmalige Geschichte ist, dass aus solchen Meetings Kontakte entstehen, die dann auch in konkrete Projekte münden.“

Raum für noch mehr Fragen gab es im Anschluss in separaten Teams-Besprechungsräumen, wo die Diskussion angeregt weiter ging. Alle Gäste konnten so Kai Gniffke, Vanessa Wormer, Christian Hufnagel, Michael Ranft und Holger Conzelmann mit spezifischen Fragen direkt ansprechen.

Fazit: Lust auf mehr

Das Fazit nach insgesamt zwei Stunden: Gelungenes Format, Insight aus erster Hand und ein spannender Auftakt, der Lust auf weiteren Austausch und konkrete Projekte macht. Und ganz nebenbei wurde durch „Startup trifft SWR“ ein neues Format kreiert: Teams-Schalte kombiniert mit der Technik einer Fernsehsendung. Ort des Geschehens war die Kulisse der SWR Rateshow „Sag die Wahrheit“, farblich abgestimmt auf das Corporate Design des neuen SWR X Labs – wenn das kein gutes Omen ist!