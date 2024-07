Bericht des Intendanten

Die Hoffnung, beim Blick zurück auf das Jahr 2023 endlich einmal nicht erneut Krisen in den Fokus nehmen zu müssen, hat sich leider nicht erfüllt. Der Krieg in der Ukraine hält die Welt noch immer in Atem, hinzu kommen die schrecklichen Ereignisse im Nahen Osten. Die Polykrise prägt auch den Alltag der Menschen hier in Deutschland – Inflation, Zukunftssorgen, Angst vor zunehmender Spaltung. Und die wirtschaftliche Lage sowie die gesellschaftlichen Entwicklungen stellen auch immer mehr Menschen im Südwesten vor große persönliche Herausforderungen.

Gesellschaftliche Verantwortung – SWR als verlässlicher Anker

Der SWR trägt deshalb eine besondere Verantwortung: Mit qualitativ hochwertigen journalistischen Angeboten und verlässlicher Information gibt er Orientierung und bietet ein wirksames Gegengewicht zur Desinformation auf Plattformen, die sich ethischen und handwerklichen Standards entziehen. Dadurch leistet er einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zu einer lebendigen Demokratie. Mit besten Unterhaltungsangeboten und regionaler Kultur gibt der SWR zudem Heimat und Geborgenheit – und damit Unterstützung für Jede und Jeden in dieser Zeit.

Nie war unabhängiger Journalismus so wichtig wie heute. Trotzdem hat sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den zurückliegenden Monaten intensiven Diskussionen ausgesetzt gesehen. Über die angemessene Höhe der finanziellen Ausstattung wurde ebenso intensiv diskutiert wie über die Frage der Unabhängigkeit und Ausgewogenheit unserer Angebote. Für den SWR zählen die journalistischen Grundprinzipien, zu deren Kern Objektivität und Unabhängigkeit gehören, zu den wichtigsten Maßstäben unserer täglichen Arbeit.

2023 war auch geprägt durch die zunehmende Nutzung der Künstlichen Intelligenz. Den Chancen, die sich durch die Nutzung dieser neuen Art der Technologie bieten, stehen die Risiken gegenüber, die es beim Einsatz der KI sorgsam abzuwägen gilt. Für Journalistinnen und Journalisten ist die Frage noch dringlicher, was Wirklichkeit ist und was Fälschung. Hier zu gewährleisten, dass sich die Menschen auf Grundlage von Fakten frei ihre eigene Meinung bilden können, das ist der öffentlich-rechtliche Auftrag, dem sich der SWR verpflichtet fühlt.

ARD – Neue Wege der Kooperation

Für den SWR war das vergangene Jahr geprägt von der Übernahme des ARD-Vorsitzes. Und von einem der tiefgreifendsten Transformationsprozesse in der Geschichte der ARD. Das „A“ – die „Arbeitsgemeinschaft“ – wird noch stärker mit Leben gefüllt als je zuvor. Mit der Einrichtung von drei Kompetenzcentern und dem Beschluss, Pool-Lösungen bei den Hörfunkwellen anzubieten, sind die ersten ganz konkreten Schritte erfolgt. Gemeinsam werden wir darüber hinaus die digitale Infrastruktur erneuern und auch in der Verwaltung enger zusammenarbeiten. Und schließlich haben wir mit dem Streaming-Netzwerk gemeinsam mit dem ZDF den Grundstein gelegt für ein großes öffentlich-rechtliches Inhalte-Netzwerk, das in Zukunft weiterwachsen kann und wird. Für viele dieser Entwicklungen war der SWR Impuls- und Taktgeber.

Diesen Weg wird der SWR auch im Jahr 2024 konsequent weitergehen. Das Ziel ist es, alle Menschen mit qualitativ hochwertigen Angeboten zu versorgen – und zwar auf allen Ausspielwegen. Um im non-linearen Bereich neue Wege zu beschreiten, muss an einigen Stellen Kraft gewonnen werden. Nur so kann es gelingen, mit knapper werdenden Ressourcen dem Anspruch gerecht zu werden, für alle Menschen da zu sein – egal ob alt oder jung, auf dem Land lebend oder in der Stadt, egal ob mit Volks- oder Hochschulabschluss, arm oder reich, Familien oder Singles. Die Menschen im Südwesten sind es, für die wir unser Bestes geben, um sie zu informieren, zu beraten, sie zu bilden und zu unterhalten. Das ist gerade in diesen Zeiten eine Aufgabe, der wir uns mit aller Kraft, vollem Engagement und Leidenschaft für die Wirklichkeit stellen.

