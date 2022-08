In der Verwaltungsdirektion erfolgt die kaufmännische und finanzielle Steuerung des Südwestrundfunks. Neben den Bereichen Personal und Finanzen gehören dazu alle Infrastruktur-Themen sowie die Archivierung und Dokumentation von Sendungen und Produktionen des Südwestrundfunks sowie des Saarländischen Rundfunks. Diese Themengebiete verteilen sich auf vier standortübergreifende Hauptabteilungen: Finanzen, Information, Dokumentation und Archive, Personal und Rechtemanagement sowie Service und Gebäudemanagement.

Jan Büttner, Verwaltungsdirektor des Südwestrundfunks © SWR/Patricia Neligan SWR Patricia Neligan

Arbeiten im SWR: Flexibel in die Zukunft

Die Corona-Pandemie hat den ohnehin rasanten digitalen Wandel nochmals befeuert und die Arbeitsbedingungen zum Teil grundlegend verändert. So arbeiteten beispielsweise auch 2021 viele SWR Mitarbeitende coronabedingt von zu Hause aus. Eine SWR weite Befragung unter den Mitarbeitenden hat gezeigt, dass sie sich diese Flexibilität auch nach der Pandemie wünschen. Aus diesem Grund wurde der bisherige Tarifvertrag zur flexiblen Gestaltung des Arbeitsortes, welcher 2014 in der ARD einer der ersten seiner Art war, mit den Gewerkschaften neu verhandelt. Er trat zum 1. April 2022 in Kraft. Damit sind die Grundlagen für das Arbeiten im Homeoffice nach Ende der Pandemie geregelt. Eine Win-win-Situation für beide Seiten: Für die Mitarbeitenden bedeutet das ein höheres Maß an Flexibilität und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der SWR kann beispielsweise im Recruiting-Bereich profitieren, da so Fachkräfte gewonnen werden können, die man sonst nicht für sich gewinnen könnte.

Modernes Recruiting

Wer heute eine Stelle sucht, findet sie häufig in sozialen Netzwerken oder informiert sich dort über potenzielle Arbeitgeber. Daher lag im Bereich Personalmarketing der Schwerpunkt im vergangenen Jahr erneut auf digitalen Informationsangeboten. Ausbildungs- und Arbeitgeberinhalte können dort zielgruppengerecht platziert werden. So hat der SWR seine Präsenz auf den führenden Ausbildungsplattformen weiter ausgebaut. Neben „Ausbildung.de“ ist der SWR beispielsweise nun auch auf der Plattform „Azubiyo.de“ mit einem Employer-Branding-Profil vertreten, also einem Profil mit erweiterten Funktionsmöglichkeiten. Zusätzlich zu den Informationen zum SWR als Ausbildungsbetrieb werden dort alle SWR Ausbildungsausschreibungen u. a. mit Videos, Bildern und den dazugehörigen Benefits vorgestellt. Erfreulich: Ein großer Teil der Bewerberinnen und Bewerber für den Ausbildungsstart 2022 wurde über diese Plattformen auf uns aufmerksam und reichte daraufhin eine Bewerbung ein. Auch die bestehenden Angebote auf den bekannten Berufsnetzwerken „Xing“ und „LinkedIn“ wurden überarbeitet und optimiert. Das SWR Personalmarketing erreicht mittlerweile auf den verschiedenen Plattformen (Xing, LinkedIn und „SWR Backstage“ auf Instagram) insgesamt knapp 25.000 Follower.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit hat für den SWR einen hohen Stellenwert. In vielen Bereichen des Hauses wird bereits darauf geachtet: Neben dem Einsatz von Dienst-Pedelecs oder Elektro-Dienstfahrzeugen v. a. auch in der szenischen Medienproduktion durch die Verwendung ressourcenschonender Produktionsmethoden („Green Shooting”).

Auch bei unseren Neubauten sowie Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen setzt der SWR auf energieeffiziente Technologien und versucht gleichzeitig, den Anteil regenerativer Energien weiter zu steigern, um unabhängiger bei der Energieversorgung zu werden.

Übrigens engagiert sich auch der gesamte ARD-Verbund für mehr Nachhaltigkeit und veröffentlichte in diesem Zuge 2020 seinen ersten ARD-Nachhaltigkeitsbericht.

Direktion Technik und Produktion