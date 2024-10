Mailin Engels

Meine Heimatredaktion ist das SWR Studio Mainz.

Hier hab ich mich als erstes VOLO gefühlt:

Am Niederrhein! Geboren bin ich in Neuss. So richtig VOLO gefühlt habe ich mich dann aber erst in einer Kleinstadt, zehn Minuten entfernt: in Kaarst.

Das war mein VOLO-Moment:

Im Journalistikstudium habe ich gelernt, wie viel Spaß ich am Radio habe. Für mich war klar: Das will ich machen!

Das ist mein VOLOfühlort:

Der Kunstrasenplatz meines Heimatvereins. Dort habe ich gelernt, in jede Gegnerin reinzugrätschen, egal wie ungefährlich die Situation ist - es macht halt einfach Spaß!

Spaghetti VOLOgnese oder doch was anderes?

Fast! Als kleine Naschkatze liebe ich nämlich Spaghettieis. Letztes Jahr hatte ich über 40 Stück. Deswegen möchte ich auch noch unbedingt nach Mannheim, an den Schöpfungsort dieser einzigartigen Eiskreation. Und bevor die Frage aufkommt: Spaghettieis-Varianten, egal ob mit Nüssen und Eierlikör oder mit Schokosoße - alle sind okay und haben ihre Daseinsberechtigung. Aber das Klassische ist und bleibt das Beste.

Wäre ich kein VOLO geworden...

...hätte ich im Dreck gebuddelt, denn ich wäre wohl Archäologin geworden. Stattdessen buddele ich jetzt eben Geschichten aus.

In einer VOLOkratie würde ich...

...mich für eine SEPB (Spaghetti-Eis-Preis-Bremse) stark machen. Mein Portemonnaie macht das nämlich so langsam nicht mehr mit...