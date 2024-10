Judith Hartmann

Meine Heimatredaktion ist das SWR Studio Freiburg.

Hier hab ich mich als erstes VOLO gefühlt:

Aufgewachsen bin ich im schönen Ulm. Für mich ist Ulm nicht nur die Stadt mit dem großen Kirchturm, sondern meine Heimat. Wo auch immer ich hingehe: Die vielen Badeseen fehlen mir überall. Heimat ist für mich mit Freunden an den See zu fahren und in der Abendsonne ins Wasser zu springen.

Das war mein VOLO-Moment:

Mitten im Regenwald in Ghana habe ich entschieden: Ich möchte Journalistin werden. Klingt wie aus dem Bilderbuch, war aber tatsächlich so. In Ghana habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich meine Erlebnisse stark von dem unterscheiden, was meine Mitmenschen in Deutschland sich vorstellen, wenn sie an das Leben "da unten in Westafrika" denken. Damit Realität und Vorstellung in unseren Köpfen näher beieinander liegen, sollten wir von überall auf der Welt berichten. Für mich war klar: Ich möchte Journalistin werden.

Das mach ich VOLO gerne:

Hauptsache Action, Natur und irgendwo draußen sein. In meiner Freizeit fahre ich Wildwasser-Kajak und liebe es, mit Freunden campen zu gehen. Genauso gerne sitze ich aber auch gemütlich auf dem Balkon, um mit meinen Mitbewohnern bis spät in die Nacht zu quatschen.

Hier fühle ich mich unVOLO:

Mit Brettspielen kann man mich jagen. Mein persönlicher Albtraum: Spieleabend beim WG-Casting.

In einer VOLOkratie würde ich....

Menschen, die es brauchen, Urlaub schenken.

Spaghetti VOLOgnese oder doch was anderes?

Es gibt nichts Besseres als Johannisbeeren aus Omas Garten.