Jetzt geht es los! Wir sind bereit, im journalistischen Volontariat durchzustarten. Schon nach den ersten Tagen im SWR steht für uns fest: #wirfühlenunsVOLO!

In 18 Monaten zwischen Workshops, Projekten und Arbeit in den Heimatredaktionen wollen wir frischen Wind in den SWR bringen. Und unseren Teil dazu beitragen, dass Medien künftige VOLOfühlorte für alle sind.