Maximilian Springer

Meine Heimatredaktion ist das SWR Studio Ulm.

Hier hab ich mich als erstes VOLO gefühlt:

Meine Heimat ist Stuttgart. Hier bin ich aufgewachsen und habe schon früh den Entschluss gefasst, später im (Sport-) Journalismus aktiv zu werden. Nach meinem Kommunikationswissenschafts-Studium an der Universität Hohenheim war es dann soweit: In der Sportredaktion des SWR und bei SWR Aktuell habe ich meine ersten journalistischen Erfahrungen gesammelt. Jetzt hat es mit dem Sprung ins Volo geklappt.

Wäre ich kein VOLO geworden, wäre ich...

...jetzt natürlich Pilot. Oder, etwas realistischer, erstmal weiterhin redaktioneller Mitarbeiter in der SWR Sportredaktion.

Das war mein VOLO-Moment:

Die Fußball-WM in Katar im Winter 2022. Während des Turniers habe ich zum ersten Mal im Rahmen eines großen Events für den SWR gearbeitet. Dabei habe ich gemerkt, wie wohl ich mich in so einem großen, journalistischen Team fühle. Durch die kritische Berichterstattung rund um das Turnier ist bei mir der Wunsch entstanden, die Menschen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und in ganz Deutschland mit gut recherchierten und spannenden Geschichten zu versorgen.

Das ist mein VOLOfühlort:

Die Zuschauerränge bei allen möglichen Sportveranstaltungen. Am häufigsten findet man mich in der Fankurve des VfB Stuttgart oder in der Basketball-Halle der Riesen Ludwigsburg. Dort kann ich abschalten und mein breites Sportwissen erweitern.

In einer VOLOkratie würde ich...

...die Preise für Stadion-Tickets deckeln.

Spaghetti VOLOgnese oder doch was anderes?

Da ich mich schon seit langer Zeit auf der Suche nach dem Rezept für die perfekte Carbonara befinde, ziehe ich diese der VOLOgnese dann doch vor. Zubereitungs-Tipps gerne an mich.