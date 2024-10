Luka-Andreas Robič

Meine Heimatredaktion ist das SWR Studio Karlsruhe.

Hier hab ich mich als erstes VOLO gefühlt:

Als Kind zweier Gastarbeiter wurde ich in München geboren. Um das Lied "Griechischer Wein" zu zitieren, ging es für meine Eltern dann irgendwann zurück. Deshalb bin ich in einem kleinem Bergdorf, Slivniško Pohorje in Slowenien aufgewachsen.

Wäre ich kein VOLO geworden...

...wäre ich Formel 1 Fahrer. Mein Kindheitstraum.

Das war mein VOLO-Moment:

Vor einigen Jahren habe ich entdeckt, dass ich es liebe, Menschen zu unterhalten. Wenn das dann noch mit gut recherchierten Infos stattfindet, wow. Deswegen fand ich, dass ein Volontariat der richtige Schritt nach dem Studium ist, um mehr über die Medienwelt zu erfahren und das Journalisten-Handwerk zu lernen.

Das ist mein VOLOfühlort:

Mein Bett vor dem Fernseher. In meiner Freizeit bin ich nämlich ein ziemlicher Serienjunkie. So richtig entspannen kann ich allerdings beim Čevapi essen in meiner Heimatstadt Maribor. Grüße an Baščaršija, mein Stammlokal.

Spaghetti VOLOgnese oder doch was anderes?

Mein Signature-Dish ist eine Buchweizen-Pfanne. Geheimes Familienrezept...

Hier fühle ich mich unVOLO:

Wenn meine Eltern mich zwingen, mit ihren Freunden abzuhängen.