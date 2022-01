Unser SWR Studio in Ulm – in Sichtweite zum höchsten Kirchturm der Welt, in nächster Nachbarschaft zu den ältesten Kunstwerken der Menschheit und multimedialer Versorger der Region.

SWR Studio Ulm Jürgen Pollak

Am Anfang war das Wort – seit 1971 berichten unsere Reporter:innen aus dem Raum Ulm, damals noch als reine Hörfunk-Zulieferung für den SDR in Stuttgart, bald aber auch mit eigenen Hörfunksendungen. Schließlich kam 1991 das Bild hinzu in Form der Fernsehredaktion. Heute ist Hörfunk, Fernsehen und Online zur Multimedialität zusammengewachsen. In einem topmodernen ARD-Studio in Ulm und dem SWR Regionalbüro in Aalen arbeiten rund 40 Mitarbeiter:innen in Redaktion, Technik und Sekretariat. Unsere Reporter:innen berichten in Radio, Fernsehen und Online über wirtschaftliche Global Players, ebenso wie über archäologische Fundstätten von Weltgeltung, goldene Olympiastars aus der Region und Kulturereignisse von europäischem Rang. Das letzte Wort aber haben die Menschen im Sendegebiet – immer nach dem Motto: „Mit de Leut' schwätza – net über sie“!

Berichtsgebiet

Zwischen Donau und Rems, zwischen Ipf und Bussen, zwischen Ulm und Aalen und den benachbarten bayerischen Landkreisen.

Studioleiter: Dr. Ulrich Andelfinger Dr. Ulrich Andelfinger SWR Alexander Kluge SWR Studio Ulm

Bahnhofstraße 10

89073 Ulm



Telefon 0731 1899 0

studio.ulm@SWR.de

