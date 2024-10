per Mail teilen

Meine Heimatredaktion ist Wirtschaft & Umwelt beim SWR in Stuttgart.

Hier hab ich mich als erstes VOLO gefühlt:

Die letzten 19 Jahre habe ich in Rastatt gewohnt. Dort habe ich mich mal mehr, mal weniger VOLO gefühlt, bin dort in diversen Vereinen aktiv und zur Schule gegangen. Das hat unter anderem dazu geführt, dass ich jetzt hier bin. Im Rahmen des Abiturs durfte ich nämlich in der Schule meine ersten journalistischen Erfahrungen machen.

Das war mein VOLO-Moment:

Puuuuh.... das waren viele. Zum einen war "Irgendwas mit Medien" schon immer ein Traum. Zum anderen begeistern mich die jungen funk Formate der ARD, die nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell überzeugen. Und spätestens seit unsere Gesellschaft immer weiter auseinander driftet und das Vertrauen in die Medien sinkt, ist es mir wichtig, hier mit neuen Ansätzen und frischem Wind mitzumischen.

Spaghetti VOLOgnese oder doch was anderes?

Hauptsache vegetarisch - und dann stehen alle Türen offen. Meistens wird es das, was der Kühlschrank gerade her gibt, oder ich lasse mich von fancy Insta Reels inspirieren.

Das ist mein VOLOfühlort

Kulturelle Events - Ich bin gerne im Theater und auf Festivals, immer dabei ist meine Kamera. Die Kombi aus Theater, outdoor und beeindruckenden Motiven finde ich super. Daher findet man mich entweder mit der Kamera in der Hand oder hinter den Kulissen beim Tüfteln an der Umsetzung der Shows auf verschiedenen Straßentheaterfestivals. Einen sportlichen Ausgleich dazu finde ich beim Paddeln, aber auch hier habe ich meistens eine Kamera dabei.

Wo ich mich in Zukunft VOLO fühlen möchte:

Das gilt es in den kommenden anderthalb Jahren herauszufinden.

In einer VOLOkratie würde ich....

...die Mehrwertsteuer für Hafermilch an das Mehrwertsteuerniveau von Kuhmilch angleichen. Auf Kuhmilch werden nämlich nur 7% Mehrwertsteuer fällig, auf pflanzliche Milch hingegen 19%.