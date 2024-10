Einblick in das Aufgabenfeld:



Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von digitalen Innovationsprojekten

Durchführung von Markt- und Trendanalysen, User-Testings und verschiedenen Workshop-Formaten

Anwendung von Design Thinking und anderen Kreativitätstechniken

Standort: Stuttgart / Baden-Baden, hybrides Arbeiten möglich

Kontakt: Vanessa Wormer, Vanessa.Wormer@SWR.de

Hinweis: Unser Motto lautet: “It's not about ideas. It's about making ideas happen.”

swr.de/xlab



Überzeuge uns, dass du nicht nur selbst gute Ideen hast, sondern auch andere inspirieren und befähigen kannst, ihre Ideen zum Leben zu erwecken.