Ob Marketing oder Zuschauerservice: Wir bieten in unterschiedlichen Bereichen eine begrenzte Zahl an studentischen Aushilfstätigkeiten an.

Wen wir suchen

Studierende mit hohem Interesse für unsere Gesellschaft und ihre Medien, Menschen die den SWR und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schätzen wissen, die Interesse an unseren Programmen und Online-Angeboten mitbringen und die sich darauf freuen, den SWR und seine Angebote zu präsentieren.

Was wir voraussetzen

Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Immatrikulationsbescheinigung

Gute Kommunikationsfähigkeit und Freude am Umgang mit Menschen

Zeitliche Flexibilität; Bereitschaft zur Arbeit auch abends und am Wochenende

Für die Promotion des SWR ist es sinnvoll mit einem Dienstwagen fahren zu können. Voraussetzung hierfür ist der Pkw-Führerschein seit mindestens 2 Jahren

Hörer- und Zuschauerservice Stuttgart Gregor Mütz Zentrale Dienste / Programmservice Stuttgart SWR Straße: Neckarstraße 230 Ort: 70190 Stuttgart Telefon 0711 929 12687 E-Mail: gregor.muetz@SWR.de Zuschauerservice Mainz Ulrike Neff-Eirich Controlling Finanzen und Personal RP / Zuschauerbetreuung SWR Straße: Am Fort Gonsenheim 136 Ort: 55027 Mainz Telefon 06131/ 929 33567 E-Mail: Ulrike.Neff-Eirich@swr.de Zuschauerservice Baden-Baden Heike Haus-Müller Programmdistribution und -präsentation SWR Straße: Hans-Bredow-Straße Ort: 76530 Baden-Baden Telefon 07221 929 26130 E-Mail: Heike.Haus@SWR.de Promotion Stuttgart Verena Dörfel Marketing Baden-Württemberg SWR Straße: Neckarstraße 230 Ort: 70190 Stuttgart Telefon 0711 929 14370 E-Mail: promotion.bw@SWR.de Melanie Stämpfle SWR2 / SWR Classic SWR Straße: Neckarstraße 230 Ort: 70190 Stuttgart Telefon 0711 929 13566 E-Mail: melanie.staempfle@SWR.de

Vielfalt im SWR

Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Deine Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.