Hinweis: Coronabedingt werden vorerst bis Ende März 2021 keine Schülerpraktikantenplätze mehr angeboten. Sobald es neue Informationen gibt, werden sie hier zu finden sein.

Ob Marketing, Redaktion, Technik und Produktion oder IT: Wir bieten in unterschiedlichen Bereichen eine begrenzte Zahl an Schülerpraktika an.

Eine Woche lang den SWR kennenlernen

Einblicke in einen Bereich des SWR

Je nach Bereich sind die Aufgaben Möglichkeiten unterschiedlich. Bei unserem Ausbildungsangebot kannst du dich über die verschiedenen Berufe informieren.

Schülerpraktika sind an den Standorten des SWR in Stuttgart, Baden-Baden und Mainz sowie in den Regionalstudios möglich.

Wen wir suchen

Menschen, die sich mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag und unseren Programmen identifizieren und die bereit sind, die Zukunft des größten Medienunternehmens im Südwesten mitzugestalten.

Was wir voraussetzen

Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen

Versicherungsbestätigung

Offizielle Bescheinigung der Schule

Vielfalt im SWR

Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Deine Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.

Baden-Baden

Fernsehen Leider sind alle Schülerpraktikumsplätze im Jahr 2020 belegt. Es sind nur redaktionelle Schülerpraktika möglich. Bewerbungen bitte per E-Mail versenden. Nora Seeger Fernsehen SWR Straße: Hans-Bredow-Straße Ort: 76530 Baden-Baden Telefon 07221 929 24302 E-Mail: nora.seeger@SWR.de Hörfunk In folgender Woche bieten wir Praktikumsplätze an: 25.10.2021 – 29.10.2021 Sonja Lochmann Hörfunk SWR Straße: Hans-Bredow-Straße Ort: 76530 Baden-Baden Telefon 07221 929 22217 E-Mail: sonja.lochmann@SWR.de __________________________________________________________ DASDING Da sehr viele Anfragen eingehen, vor einer Bewerbung bitte anrufen und den Zeitraum klären. Kristina Cindaric DASDING SWR Straße: Hans-Bredow-Straße Ort: 76530 Baden-Baden Telefon 07221 929 26175 E-Mail: kristina.cindaric@SWR.de Marketing Alle Schülerpraktikantenplätze sind bis Ende 2020 belegt. Elfriede Bartz Marketing SWR Straße: Neckarstraße 230 Ort: 70190 Stuttgart Telefon 0711 929 12540 E-Mail: elfriede.bartz@SWR.de Technik, Produktion und IT Ein Schülerpraktikum ist in allen Ausbildungsberufen der Technik und Produktion möglich. Bewerbungen bitte per E-Mail versenden. Das Praktikum für das Berufsbild Mediengestalter Bild und Ton (m/w/d) findet zu festen Terminen statt. Melanie Kuhn Technik, Produktion und IT SWR Straße: Hans-Bredow-Straße Ort: 76530 Baden-Baden Telefon 07221 929 23841 E-Mail: praktikum-technik@SWR.de

Mainz

Marketing Alle Schülerpraktikantenplätze sind bis Ende 2020 belegt. Elfriede Bartz Marketing SWR Straße: Neckarstraße 230 Ort: 70190 Stuttgart Telefon 0711 929 12540 E-Mail: elfriede.bartz@SWR.de Redaktion Alle Schülerpraktikumsplätze für 2021 sind bereits vergeben. Marion Behling Controlling Finanzen und Personal RP SWR Straße: Am Fort Gonsenheim 139 Ort: 55122 Mainz Telefon 06131 929 32122 E-Mail: marion.behling@SWR.de Technik, Produktion und IT Ein Schülerpraktikum ist in allen Ausbildungsberufen der Technik und Produktion möglich. Bewerbungen bitte per E-Mail versenden. Melanie Kuhn Technik, Produktion und IT SWR Straße: Hans-Bredow-Straße Ort: 76530 Baden-Baden Telefon 07221 929 23841 E-Mail: praktikum-technik@SWR.de

Stuttgart