Technik

50 Prozent schneller - Uni Stuttgart nimmt neuen Superrechner in Betrieb

BmE von Stefan Troendle





Tierhaltung

So gefährlich ist die Maul- und Klauenseuche

Christine Langer im Gespräch mit Dominik Bartoschek, SWR-Redaktion Umwelt und Ernährung





Medizin

So kann Künstliche Intelligenz nach einem Schlaganfall helfen

BmE von Doris Tromballa





Medien

Tier oder Pflanze des Jahres: Was bringt das für den Artenschutz?

BmE von Renate Ell





Ernährung

Alkoholfreie Drinks sind nicht immer gesund - aber besser als Alkohol

BmE von Thomas Samboll

Musikliste:

1.

Weiter rennen

Ami Warning



2.

Dear Mr. Supercomputer

Sufjan Stevens



3.

Wry smile

Tim McMillan & Rachel Snow



4.

Crossroads

Helgi Jónsson



5.

Le goût des mangues

Klô Pelgag



6.

Passarinho

João Selva



7.

Watercolor painter

Hakumba