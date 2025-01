Unsere Themen:

Sexualität

Warum haben Menschen in westlichen Ländern weniger Sex als früher?

BmE von Anna Dannecker





Medizin

Was bringt die ePA für alle für die medizinische Forschung?

Christine Langer im Gespräch mit Prof. Jens Scholz, Vorsitzender des Verbands der Universitätsklinika Deutschlands





Klimawandel

Umbaupläne: Unsere Wälder sollen mit neuen Baumarten dem Klima trotzen

BmE von Kristina Koch





Umwelt

So können Blattskelette das Trinkwasser von Kolibakterien reinigen

BmE von Annegret Faber

Musikliste:

1.

Did you mean it

Mirama



2.

Sexy to someone

Clairo



3.

Monde nouveau

Oscar Anton



4.

Smoky serendipity

Tipula



5.

Azadi

Ditty



6.

Still here

Les Imprimés



7.

Dreams

Fred Garden