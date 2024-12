Wissen aktuell

Unsere Themen:

Bildung

Digitalpakt 2.0 - wie Deutschlands Schulen digital fit gemacht werden sollen

Christine Langer im Gespräch mit Anja Braun, SWR-Wissenschaftsredaktion





Bildung

Neues Schulfach: So lernen Schüler in Lauterecken den Umgang mit KI

Alexandra Dietz





Wissenschaft

Sicherheitsrelevante Forschung - Schutz versus Wissenschaftsfreiheit

Philip Artelt





Archäologie

Fund in Frankfurt: Ältestes christliches Zeugnis nördlich der Alpen entdeckt

Yvonne Koch





Umwelt

Griechenland: Miesmuschel-Sterben bedroht Familienunternehmen

Moritz Pompl





Gesundheit

Neue Migräne-Medikamente in Aussicht: Gepante

Nele Rößler



Musikliste:

1.

Let's go back

Jungle



2.

Mess

Hanna Sikasa



3.

Robo Mind

Hofer Busch Held



4.

For your own safety

Phileas



5.

Stuck in the middle

Greentea Peng



6.

Monde nouveau

Oscar Anton



7.

Ghost in the machine

Dawes