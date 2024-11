Unsere Themen:

Klimakrise

Deshalb begünstigt das erwärmte Mittelmeer Überflutungen in Spanien

Von Hans-Günter Kellner



Klimakrise

Mehr Katastrophen befürchtet: Neue Klima-Studie will Politik und Gesellschaft aufrütteln

Von Jan Kerckhoff



Artenschutz

Jugenddelegationen bei der Weltnaturkonferenz: Was erwarten sie?

Von Anne Herrberg



Paläontologie

Neue Studie: Bestimmte Flugsaurier-Art fraß Tintenfische

Christine Langer im Gespräch mit Michael Lang, SWR-Wissenschaftsredaktion



Recycling

Neues Verfahren macht aus Plastikmüll Ethylen und Propylen

Von Marcus Schwandner



Rubrik: Meldungen der Woche

Alkohol bei Tieren: Mehr als gedacht, bei manchen ohne Effekt!

