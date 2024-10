Unsere Themen:

Medizin

Autoimmunerkrankungen: Wie CAR-T-Zellen helfen können

Von Veronika Simon



Robotik

Neues Roboterbein mit künstlichen Muskeln

Von Pascal Kiss



Gesellschaft

Gegen Rechtsextremismus: Uni Cottbus richtet Meldestelle ein

Christine Langer im Gespräch mit Heike Radvan, Professorin für Rechtsextremismusforschung Universität Tübingen



Natur

Winter in der Mongolei: Wie sich Nomaden auf die eisige Zeit vorbereiten

Von Benjamin Eyssel



Medizin

Dokumentarfilm "Überleben" - Ein Onkologe kämpft gegen aggressiven Krebs

Von Thorsten Schweinhardt

Musikliste:

1.

Alles was ich will

Die Sterne



2.

Age

Naima Bock



3.

Oh vida

Salvador Sobral



4.

Taivshral

Enji



5.

Only just begun

Sebastian Maschat & Erlend Øye



6.

Grow

Malika Tirolien