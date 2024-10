Impuls vom 14.10.2024

Wissen aktuell

Raumfahrt

SpaceX fängt Erststufe von Starship nach dem Start wieder auf

Christine Langer im Gespräch mit Uwe Gradwohl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion



Medizin

So äußert sich Rheuma bei Kindern und Jugendlichen

Christine Langer im Gespräch mit Dr. Prasad Oommen, Leiter der Kinder-Rheumatologie, Uniklinik Düsseldorf



Gesundheit

Start des World Health Summit in Berlin

Von Anna Corves



Umwelt

Brasilien: Mit Pflanzen Dreckwasser säubern

Von Natalie Akbari



Klima

Klimawandel und Mobilität: Deutschland in 15 Jahren

Von Judith Kösters



Mobilität

Tesla stellt Robotaxi vor

Von Nils Dampz



Musikliste:



1.

Make some shine

Hilde Louise Asbjørnsen



2.

Kirmes im Kopf

Stephanie Neigel feat. Acel Müller & German Pops Orchestra



3.

Paint a room

Chris Cohen



4.

Mbondi bassari

Blick Bassy feat. Ry X



5.

The one

Mo Klé



6.

Ey de Net

Ganes