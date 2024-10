Unsere Themen:

Archäologie

So wird das Alter von menschlichen Schädeln bestimmt

Martin Gramlich im Gespräch mit Prof. Raiko Krauß, Universität Tübingen.





Medizin

Großer Fortschritt bei der Behandlung von Brustkrebs

Franziska Ehrenfeld





Medizin

Die Augen von Frauen werden anders krank - was ihnen hilft

Martin Gramlich im Gespräch mit Prof. Maya Müller, Ärztliche Direktorin des Instituts für Refraktive und Ophthalmo-Chirurgie (IROC), Zürich.





Biotechnologie

Insekten-Bioraffinerie-Anlage in Stuttgart

Nina Kunze





Biodiversität

Katzenjagd auf Galapagos

Anne Herrberg





Musikliste:



1.

Naja, geht so

Resi Reiner



2.

Tudo diferente

Gadú, Maria



3.

Pearly gates

Angela Aux



4.

L'océan

Toi et Moi



5.

Everybody wants to be a cat

Jamie Cullum



6.

Coffee

Randi Tytingvåg Trio



7.

Viva l'amore

Giovanni Costello