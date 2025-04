Sexualisierte Gewalt im Sport – Wie Vereine Belästigung und Missbrauch verhindern

"Wenn man dann beim Bodenkampf zwischen die Beine greift, am Busen greift, das sind Dinge, die verdeckt und im Verborgenen stattfinden, vor aller Augen, mitten auf der Matte, und trotzdem nimmt es keiner wahr.

Dieser Mistkerl hat das über viele Jahre gemacht und zwar ganz perfide. Der hat das immer zwei, drei, vier Mal in verschiedenen Trainings in einem kurzen Zeitraum gemacht. Und dann, wenn ich kurz davor war zu platzen oder was auch immer, dann hat er aufgehört und dann ist wochen-, monatelang nichts passiert. Dann hat man sich so in Sicherheit gefühlt und gedacht, jetzt lässt er das bleiben, jetzt ist vorbei, ist alles gut. – Und dann auf einmal packt er wieder zu."

"Sabine", 40 Jahre, Kampfsportlerin, erlebte sexualisierte Gewalt