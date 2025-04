Franklin D. Roosevelt und der New Deal – Joe Bidens Vorbild?

Sein „New Deal“ war ein Wirtschaftsprogramm von milliardenschwerem Ausmaß: Mit umfassenden Staatsausgaben und Sozialreformen wollte Franklin D. Roosevelt 1933 sein Land aus der Großen Depression holen. Ähnlich Großes hat US-Präsident Joe Biden jetzt mit seinem Infrastrukturplan vor.

Franklin D. Roosevelt Franklin Delano Roosevelt (* 30. Januar 1882, † 12. April 1945) war der 32. Präsident der Vereinigten Staaten. Seine Vereidigung im März 1933 fand inmitten der großen Wirtschaftskrise, der Great Depression, statt. Um die vorherrschende Armut und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, beschloss Roosevelt ein umfassendes Infrastruktur- und Sozialprogramm, den sogenannte New Deal.

New Deal sollte 1933 die Große Depression beenden

Franklin D. Roosevelt wird am 4. März 1933 zum 32. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt – wenige Wochen, nachdem Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden war. Die USA befinden sich in einer Zeit, in der die verheerenden Folgen der Weltwirtschaftskrise schwer zu spüren sind: Seit dem Börsencrash von 1929 herrschen Arbeitslosigkeit, Armut und Verzweiflung.

Ein afroamerikanischer Farmer zahlt im Oktober 1936 seinen Kredit zurück an die Farm Security Administration (FSA). Diese New-Deal-Agentur stellte Landwirten Anleitungen und Kredite zur Verfügung, damit sie nicht zu landlosen Wanderarbeitern wurden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Everett Collection | Courtesy Everett Collection

Roosevelt geht entschieden vor. Unmittelbar nach seiner Vereidigung stößt er ein Wirtschafts- und Sozialprogramm an, das es in vergleichbarer Dimension zuvor nicht gegeben hatte: den New Deal. Um die Produktion anzukurbeln und die Arbeitslosigkeit zu dämpfen, investiert der Staat Milliarden in die Infrastruktur und öffentliche Projekte. Am Ende entstehen 1 Million Kilometer Straßen, 124.000 neue Brücken werden errichtet, das Wasser- und Stromnetz ausgebaut, zehntausende öffentliche Parks, Spiel- und Sportplätze für die US-Bevölkerung angelegt. Die amerikanische Kaufkraft soll wieder erstarken, die Mittelschicht sich erholen. Vor allem aber soll das Land wieder Hoffnung schöpfen.

Präsident Franklin D. Roosevelt (im Automobil) besucht am 17.11.1934 die Baustelle des Joe-Wheeler-Staudammes am Tennessee River, der im Rahmen eines Entwicklungsprogammes der US-Regierung für das Tennessee Valley entsteht picture-alliance / Reportdienste picture alliance / akg-images | akg-images

Inwieweit der New Deal tatsächlich zur wirtschaftlichen Erholung beigetragen hat, ist bis heute umstritten. Zwar wuchs das US-Bruttosozialprodukt zwischen 1933 und 1937 um 43 Prozent, doch die Arbeitslosenrate blieb stets über 15 Prozent. Erst der Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg beendete die Große Depression. Die massiven Ausgaben für das Militär und die Kriegsmobilisierung führten schließlich zur Vollbeschäftigung.

Franklin D. Roosevelt: Präsident der vernachlässigten Schichten

Wer war dieser Präsident, der die USA mit seiner Wirtschafts- und Sozialpolitik so nachhaltig reformierte? Franklin Delano Roosevelt wird am 30. Januar 1882 in eine der ältesten und wohlhabendsten Familien der USA hineingeboren. Er wächst in privilegierten Verhältnissen auf, geht auf teure Schulen und bewegt sich in ausgewählten Kreisen.

1921, im Alter von 39 Jahren, erkrankt Roosevelt jedoch an Polio. Wegen dieser Poliomyelitis, auch Kinderlähmung genannt, kann er seine Beine nicht mehr bewegen, sodass er für den Rest seines Lebens auf fremde Hilfe und einen Rollstuhl angewiesen ist.

Dieses Gefühl, dem Schicksal komplett ausgeliefert zu sein, prägte seine Präsidentschaft entscheidend, so der Roosevelt-Biograf Henry William Brands. Roosevelt habe den Verlust und die Ohnmacht aller Schichten während der Großen Depression nachempfinden können. Das habe die Öffentlichkeit gespürt und die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger Vertrauen zu ihrem Präsidenten fassen lassen. Dieses Vertrauen, beschreibt Brands, sei für die Umsetzung seines gewagten New Deals entscheidend gewesen.

Präsident Franklin D. Roosevelt am 30. September 1934 bei einem seiner "Fireside chats". Er sprach wirtschaftliche Themen an, insbesondere die National Recovery Administration (NRA). Der Begriff "Kamingespräch" leitet sich von Roosevelts “Fireside chats” ab: 30 Radioansprachen, die er zwischen 1933 und 1944 hielt. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Joe Biden kündigt 2020 ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm an

Spätestens nach seinem Interview auf CNN am 3. Dezember 2020 zeichnet sich ab, dass Joe Biden dem New Deal nacheifern will. Auch er will mithilfe eines umfassenden Infrastrukturplans die amerikanische Wirtschaft reformieren und stärken. Die Arbeitslosigkeit soll gesenkt, die Infrastruktur umfassend überholt und ausgebaut werden. Der neu gewählte Präsident will sein Land zukunftsfähig machen, bis 2050 zudem auch klimaneutral.

Doch lässt sich die gegenwärtige Lage der USA kaum mit der zu Beginn der 1930er vergleichen. Nicht nur große wirtschaftliche Umbrüche stehen an, die Vereinigten Staaten befinden sich mitten in einer gesellschaftlichen Krise. Insbesondere seit der Corona-Pandemie: Massenweise wurden Menschen entlassen, die Mittelklasse verarmt zunehmend, immer mehr leben am Existenzminimum und wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Hinzu kommen die inzwischen deutlich spürbaren Herausforderungen des Klimawandels.

Am 3. Dezember 2020 gibt Joe Biden, der neu gewählte 46. Präsident der USA, ein Interview auf CNN. Darin vergleicht er die Situation zu seiner Amtsübernahme mit der von Präsident Franklin Delano Roosevelt 1932. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ZUMAPRESS.com | Cnn

So sehr er seinem berühmten Amtsvorgänger nachzueifern versucht, im Vergleich zu Roosevelt wird Joe Biden es deutlich schwerer haben. Während Roosevelt sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus politische Rückendeckung hatte, fehlen Biden die Mehrheiten. Auch bezüglich seiner wirtschaftspolitischen Visionen erfährt der Präsident deutlichen Gegenwind – zu hohe Staatsschulden, zu viel Wohlfahrtsstaat, so stellt sich der Großteil der Republikaner vehement gegen Bidens Pläne. Nachdem sich Joe Biden mit den Republikanern einigen konnte, schrumpfte das von ihm angekündigte Budget von ursprünglich 2,3 Billionen Dollar auf 950 Milliarden US-Dollar zusammen.

Franklin D. Roosevelt – tatsächlich ein Vorbild für Joe Biden?

Wenngleich Joe Bidens ambitioniertes Vorhaben zunächst ausgebremst scheint: Indem er sich weiterhin an der progressiver Programmatik Franklin D. Roosevelts orientiert, kann er dazu beitragen, die USA aus ihrer wirtschaftlichen und sozialen Krise zu befreien. Das allerdings vermag ein milliardenschweres Ausgabenpaket allein nicht zu leisten – es geht in erster Linie um Vertrauen. Und hierfür braucht Biden Mut, Konfliktbereitschaft, vor allem aber Einfühlungsvermögen, so wie es Franklin Delano Roosevelt allen Amerikanerinnen und Amerikanern entgegengebracht hat.

