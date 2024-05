Die 3-Minuten-Folgen am Smartphone: Netflixt so die Generation TikTok?

per Mail teilen

Episodenlängen und inhaltliche Tiefe in einer Espresso-Länge. Das bieten die neuen Streamingdienste für die Generation Smartphone. Ideal für die kleine Realitätsflucht auf Apps wie ReelShort, DramaBox, Pocket FM oder Short TV. Fast schon unbemerkt von der Fernsehgeneration hat sich diese Art der Serienproduktion zu einem eigenen Markt entwickelt.

Kurze Unterhaltungsmomente

Ganze 94 Episoden gibt es mittlerweile vom Drama „Billionaire's Substitute Bride”. Alle zu sehen auf der Kurzvideo-App GoodShort. In Hochkant natürlich, denn hier wird die TikTok-Generation angesprochen, mit einzelnen Episoden, nur ein paar Minuten lang, oft mit Zusatzkosten verbunden.

Inzwischen bedient eine ganze Riege von Plattformen einen Markt, dessen Nutzungsdauer irgendwo zwischen Instagram checken und Newsletter lesen liegt, wie Martin Fehrendsen vom Social Media Watchblog weiß.

„Streamingplattformen versuchen nun, mit ultrakurzer Serienproduktion eine Brücke zu bauen zwischen diesen beiden Formen der Mediennutzung. Es geht zum einen darum, den Appetit der User*innen nach kurzem Unterhaltungsmomenten zu stillen. Zum anderen soll den User*innen durch die serielle Produktion Lust gemacht werden, dranzubleiben, also zielgerichtet das Angebot zu nutzen.“

Inspiration in Fanforen

Zielgerichtet heißt jederzeit und überall. Am Smartphone versteht sich. Nicht hochpoliert wie eine Netflix-Serie. Günstige Produktion, unterkomplexe Handlung und nebenläufiger Konsum gehen hier Hand in Hand.

Ideal für die kleine Realitätsflucht auf Apps wie ReelShort, DramaBox, Pocket FM. Oder Short TV, die zeitweilig sogar eine der am meisten heruntergeladenen Apps war. Doch ob dieser Erfolg lange hält, ist fraglich.

In der Zwischenzeit dürften die Inhalte aber immer besser funktionieren. Denn Inspiration für die Handlung holen sich die Produzenten mittlerweile in Fanfiction-Foren wie Wattpad, deren Nutzende eine schier unerschöpfbare Masse an Vorlagen im Akkord schreiben.

Ein Milliardengeschäft in China

Näher dran am Zielpublikum geht kaum. Vier von Fünf der mehr als 90 Millionen Nutzenden sind weiblich und zwischen 13 und 24 Jahre alt. Wattpad ist die beliebteste soziale Plattform zum Geschichtenerzählen. Hier werden Bücher zu Filmen und Serien und verändern so den Markt.

„Junge Leser beziehungsweise Leserinnen waren oft nicht zufrieden, dass ihre Lieblingsbuchreihen nicht tiefer in die Beziehungen ihrer Lieblingscharaktere eindrangen. Deshalb wurden oft neue Kapitel, ja ganze Romane von Fans geschrieben, um das "was wäre wenn" ihrer Lieblingsheld*innen zu erforschen.”

Das sagt der Co-Präsident der Constantin Film Development in Los Angeles Robert Kulzer und deshalb hat er den Wattpad-Hit „Perfect Addiction“ verfilmt und produziert.

Bingewatching für die TikTok-Generation. Episodenlängen und inhaltliche Tiefe für den Instant-Eskapismus in einer Espresso-Länge. In China, dem Ursprungsland der meisten Apps, sind die ultrakurzen Serienformate bereits ein Milliardengeschäft.