Andrea Lueg

Geboren in Ostwestfalen, aufgewachsen im Ruhrgebiet, heimisch geworden in Köln. Meine zweite Heimat sind inzwischen die Niederlande, wohin ich regelmäßig pendle.



Während und nach dem Studium der Politikwissenschaften, Germanistik und Erziehungswissenschaften in Köln erstmal durch die Welt gereist: Israel, Ägypten, Philippinen, USA, Indonesien, Afghanistan, Pakistan, Indien.



Dabei immer wieder auf das Thema Bildung als Entwicklungsmotor und Demokratiefaktor gestoßen. Seit 1998 Bildungsjournalistin, unter anderem im Team der Sendung Campus & Karriere im Deutschlandfunk, Autorin von Features zum Thema Bildung bei SWR, WDR, Deutschlandfunk und NDR.

Der weiten Welt verbunden geblieben, auch als freie Redakteurin bei der Deutschen Welle.



Goethe-Medienpreis für wissenschafts- und hochschulpolitischen Journalismus 2010 für die Sendung „Es war eine wilde Zeit – Was Westwissenschaftler nach der Wende im Osten erlebten“ im Deutschlandfunk.



Stadtbewohnerin, aber auf dem Bauernhof aufgewachsen und wahrscheinlich deshalb immer Naturliebhaberin geblieben.