Livestream: Silvesterkonzert des SWR Symphonieorchesters

Schwungvoller Jahresausklang mit dem SWR Symphonieorchester: Nicole Köster führt durch den Abend mit Werken von Gershwin, Bernstein u. a. Mit Libor Sima (Saxophon), dem Frank Dupree Trio und Mitgliedern der SWR Big Band unter der Leitung von Dominik Beykirch. Im Video-Livestream aus der Stuttgarter Liederhalle und live im Radioprogramm von SWR Kultur am 31.12.2024 um 17 Uhr.

Programm

Leonard Bernstein

Ouvertüre zur Operette "Candide"

Michel Legrand

You Must Believe in Spring (Bearbeitung: Libor Sima)

Joseph Kosma

Autumn Leaves (Bearbeitung: Libor Sima)

George Gershwin

Ein Amerikaner in Paris

Nikolai Kapustin

Klavierkonzert Nr. 2 op. 14

Leonard Bernstein

Sinfonische Tänze aus "Westside Story"

Mitwirkende

Libor Sima, Saxophon

Frank Dupree, Klavier

Meinhard "Obi" Jenne, Schlagzeug

Jakob Krupp, Kontrabass

Mitglieder der SWR Big Band

SWR Symphonieorchester

Dominik Beykirch, Dirigent



Nicole Köster, Moderation

Informationen für Konzertbesucher*innen