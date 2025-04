Das SWR Symphonieorchester spielt Werke von Arthur Honegger und Leonard Bernstein unter der Leitung von Lorenzo Viotti. Eine Produktion in der Liederhalle Stuttgart vom 18. Juni 2020.

Programm

Arthur Honegger

Sinfonie Nr. 2 für Streicher und Trompete

Leonard Bernstein

West Side Story – Suite für Bläser und Schlagzeug von Eric Crees

Mitwirkende

SWR Symphonieorchester

Lorenzo Viotti, Dirigent

Musik aus Paris und New York

Der Schweizer Komponist Arthur Honegger wurde berühmt durch sein Orchesterstück Pacific 231, das eine anfahrende Lokomotive imitiert. Seine fünf Sinfonien sind weniger bekannt. Sie zeigen einen glänzenden Orchestrierer, der es durchaus verstand, auch in "zerrissenen Zeiten" des 20. Jahrhunderts noch solch große Formen zu komponieren. In den Jahren 1940 und 1941 entstand in Paris seine zweite Sinfonie – just zu Zeiten, als die Deutschen Frankreich besetzt hatten. Honegger selbst fand, die äußeren Umstände spielten nicht so eine große Rolle für seine Sinfonie. Doch es gibt ja noch jenes menschlich Unbewusste, das sich in Kunstwerken gerne mal offenbart. Viele Publizisten sehen jedenfalls im traurigen Ausdruck der Zweiten den traurigen Hintergrund des Zweiten Weltkriegs.

"I like to be in America!" Wer hat da die Melodie nicht im Ohr? Leonard Bernsteins West Side Story hat es offenbar zu etwas gebracht. Das Musical ist im Unterbewussten verankert, weltweit präsent, obwohl es doch im Grunde eine typisch amerikanische Story ist: hier die tragische Liebe (wenn auch ohne "Happy End"), dort die Gangs, die Großstadt-Banden, die aufeinander losgehen. Auch heute erlebt Amerika unruhige Zeiten. Was dort nach dem Tod des Rappers George Floyd geschieht, ist auch die Folge einer Politik der Polarisierung und Spaltung. Die in der West Side Story anklingenden Themen sind noch längst nicht zu den Akten zu legen. Diskriminierung von Minderheiten ist noch immer gang und gäbe, Rassismus, Neid, Zorn oder Hochmut sind offenbar unausrottbar. Leider auch hierzulande.

(Text von Torsten Möller, aus dem Programmheft)

