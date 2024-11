SWR Jazzpreis 2024 – Das Duo Cansu Tanrıkulu & Nick Dunston feat. Joey Baron

Von Julia Neupert

Zum 44. wurde in diesem Jahr der SWR Jazzpreis vergeben. Die gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz ausgelobte Auszeichnung ging an das Berliner Duo: Cansu Tanrıkulu und Nick Dunston. Die in Ankara geborene Vokalistin und der in New York aufgewachsene Kontrabassist wurden von der Jury für ihre „künstlerische Mehrdimensionalität“ gelobt und für ihre aktive Rolle in der Jazzszene, als kreative Keimzelle für viele internationale Projekte. Für ihr Preiskonzert am 23. Oktober im Rahmen des Festivals Enjoy Jazz hatten sich die beiden den legendären Schlagzeuger Joey Baron aus New York eingeladen.



Cansu Tanrikulu, Nick Dunston:

Trash Ken Barbie

Cansu Tanrıkulu

Nick Dunston



Cansu Tanrikulu, Nick Dunston, Joey Baron:

Dog of dogs

min MAX

Sensory

Abacus

Ohnosecond

Cansu Tanrıkulu

Nick Dunston

Joey Baron