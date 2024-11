Wunderkinder

Datum: Mittwoch, 21. Mai 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Programm: Clara Schumann 1819 – 1896

Klaviertrio g-Moll op. 17

Klaviertrio g-Moll op. 17



Lera Auerbach *1973

Klaviertrio Nr. 1



Felix Mendelssohn Bartholdy 1809 – 1847

Klaviertrio Nr. 1 d-Moll op. 49 Mitwirkende: Raphaela Gromes Violoncello

Eldbjørg Hemsing Violine

Alexei Volodin Klavier

Manche Talente verbrennen früh: Sie werden gefeiert, so lange sich große Kunst mit früher Jugend paart, danach werden sie vergessen. Für die drei Komponist:innen dieses Abends gilt das nicht – mit einer Ausnahme: Clara Schumann wurde zwar zu Lebzeiten als Virtuosin gefeiert, aber nachhaltige Anerkennung für ihre Kompositionen ist ihr erst im 20. Jahrhundert zuteil geworden. Ein Kritiker hat die Rezension ihres Klavierkonzertes 1837 sogar abgelehnt, „weil wir es mit dem Werk einer Dame zu thun haben“. Mendelssohns erstes Trio von 1839 nahm Schumann zum Anlass, seinen Komponisten-Kollegen als „Mozart des 19. Jahrhunderts“ in den Himmel zu loben. Clara Schumann hat ihr einziges Klaviertrio 1845 als 25-Jährige geschrieben – ein Jahr bevor ihr Mann Robert sein erstes Trio komponierte, das stark von ihrem Werk beeinflusst wurde. Die 1973 in Sibirien geborene, heute in New York lebende Lera Auerbach schreibt Musik mit zunächst traditionell anmutenden Mitteln und Formen. Ihr kraftvolles erstes Trio von 1992 lässt nicht ahnen, dass wir es mit dem Werk einer Dame zu tun haben.