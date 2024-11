Nymphen, Lilien und ein Apfel

Datum: Sonntag, 11. Mai 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 19:15 Uhr Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Kategorie I: 65,00 Euro Kategorie II: 46,00 Euro Kategorie III: 27,00 Euro Kategorie IV: 19,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Songs und Instrumentalmusik u. a. von Robert Johnson, Christopher Simpson, John Blow, Henry Purcell, Gottfried Finger, Francis Pilkington, Henry Eccles Mitwirkende: Clare Wilkinson Mezzosopran

Veronika Skuplik Violine

Hille Perl Viola da Gamba

Andreas Arend Theorbe, Konzeption

Ein unbegleitetes Volkslied, I will give my love an apple, schlichter Gesang. Eine Sonate für Violine, Gambe und Bass. Folksongs, Balladen, Songs von Henry Purcell, Lautenlieder und solistische Improvisationen für Theorbe, dazu virtuose Streichermusik. Das alles ist an diesem sehr britischen und sehr barocken Abend zu erleben, den der Lautenist Andreas Arend für und mit Clare Wilkinson, Veronika Skuplik und Hille Perl konzipiert hat. Ballads within a Dream (Balladen in einem Traum) ist der Titel des Konzerts, das der reichen Tradition der „fairest Isle« Reverenz erweist. Zu erleben ist eine musikalische Hommage an Elfen und Nymphen mit zarten Klängen voller Liebessehnen, scheuem Zauber und einem Quäntchen Übermut: Musik, die Shakespeares Sommernachtstraum entsprungen sein könnte. Womöglich ist man am Ende ebenso betört wie in diesem Schauspiel Titania: „Sing noch einmal!“, seufzt die verzauberte Elfenkönigin dort, „mein Ohr ist ganz verliebt in deine Melodie!«