Einstand I

Datum: Samstag, 24. Mai 2025 Beginn: 16:00 Uhr

Einlass: 15:45 Uhr Ort: Jagdsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Kategorie I: 36,00 Euro Kategorie II: 26,00 Euro Kategorie III: 19,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Amy Beach 1867 – 1944

Drei Stücke op. 40



Paul Hindemith 1895 – 1963

Die Serenaden. Kleine Kantate nach romantischen Texten op. 35



Antonín Dvořák 1841–1904

Zigeunermelodien. Liederkreis op. 55 B 104



Johann Christian Cannabich 1731 – 1798

Duett Nr. 6 D-Dur

César Franck 1822 – 1890

Le Sylphe FWV 73



Johannes Brahms 1833 – 1897

Klaviertrio a-Moll op. 114 (Bearbeitung) Mitwirkende: Aurora Marthens Sopran (2. Preis, 2024)

Ilyes Boufadden Adloff Oboe (2. Preis, 2024)

Alexander Warenberg Violoncello (3. Preis, 2024)

Haesue Lee Viola (1. Preis 2023)

Johannes Obermeier Klavier (3. Platz, 2022)

„Reingestimmt die Saiten! Bursche, tanz‘ im Kreise. Heute froh, überfroh noch heute, morgen trüb' nach alter Weise!“ So beginnt eines der Lieder, die Antonín Dvořák 1880 unter dem Titel Zigeunermelodien komponierte. Der Text könnte als Motto über diesem Nachmittag stehen, an dem sich Preisträger des ARD-Wettbewerbs vorstellen. Sopran, Oboe, Cello, Klavier, Viola: Hochbegabte Nachwuchsmusiker:innenpräsentieren sich mit Kammermusik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Darunter sind Bearbeitungen: Dvoráks op. 55 erklingt in einer Fassung für Sopran, Cello und Klavier, Brahms’ spätes Klarinettentrio in der alternativen Version für Bratsche. Darüber hinaus ist Unbekanntes zu entdecken. Zum Beispiel Musik der US-amerikanischen Komponistin (und Frauenrechtlerin!) Amy Beach. Oder eine Kantate von Paul Hindemith mit dem Titel Die Serenaden: Mit diesem Stück wollte Hindemith seiner Frau, einer Schauspielerin, Cellistin und Sängerin, dabei helfen, ihr Lampenfieber zu überwinden. Der letzte Satz mündet in das Duett „Ach, wann schließt in meinen Armen sich dein blaues Auge zu“. Ob das ernst gemeint ist?

20 % Ermäßigung bei Buchung beider Konzerte Einstand I am 24. Mai, 16 Uhr & Einstand II am 25. Mai, 16 Uhr.