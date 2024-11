Hörtheater nach der Kantate von Johann Christian Bach und Patrick Schäfer, Text von Pauline Jakob

Datum: Sonntag, 25. Mai 2025 Beginn: 18:00 Uhr

Einführung: 17:00 Uhr, Kammermusiksaal

Veranstaltungsdauer: ca. 70 Minuten ohne Pause Einlass: 17:45 Uhr Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Programm: Johann Christian Bach

Amor vincitore. Kantate für Soli, Chor und Orchester

Amor vincitore. Kantate für Soli, Chor und Orchester



Neukomposition von Patrick Schäfer

Texte von Pauline Jacob (staatsoper24) Mitwirkende: Julia Lezhneva Sopran, Dalisa

Maayan Licht Sopranist, Alcidoro



Projektchor der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim



IL GUSTO BAROCCO

Jörg Halubek Musikalische Leitung



Sebastian Bauer, STAATSOPER24 Szenische Leitung

Ein Mann, der eine Frau liebt; eine Frau, die lieber alleine bleiben möchte; ein Gott, der Pfeile verschießt; und dann: die Liebe. Auf den ersten Blick ist die Handlung des Stücks, das der jüngste Bach-Sohn Johann Christian komponierte und das 1774 nach seiner Londoner Uraufführung im Schwetzinger Schlosstheater gezeigt wurde, ganz einfach. Auf den zweiten Blick ist sie es nicht – finden zumindest Pauline Jacob und Lisa Florentine Schmalz vom Musiktheater- und Hörspielkollektiv staatsoper24, die das nahezu vergessene Stück gemeinsam mit Sebastian Bauer als Hörtheater in Szene setzen. Inspiriert von Skulpturen des Schwetzinger Schlossgartens, schauen sie spielerisch hinter die Fassade des Spiels um Alcidoro, Dalisa und Amor, fragen nach den Rollenbildern von Amor vincitore und nach der Freiheit des Begehrens. Dabei werden die frühklassischen Klänge eines Stücks, das sich gattungsmäßig zwischen zwei Stühle (nämlich Kantate und Operneinakter) setzt, auch mal mit zeitgenössischen Klang-Momenten von Patrick Schäfer kontrastiert. Gesungenes wird durch Gesprochenes ergänzt. Kostüme nehmen die Bildsprache der Skulpturen im Schlossgarten auf. Für verführerische Klänge sorgen Julia Lezhneva und Maayan Licht in zwei virtuosen Sopranpartien gemeinsam mit dem Ensemble Il Gusto Barocco unter Jörg Halubek. Mit dabei ist auch ein Projektchor mit Studierenden der Mannheimer Musikhochschule. Neben Johann Christian Bachs farbig instrumentierter Musik hört man Atem und Wind. Mag sein, dass dieser am Ende einige Götter vom Sockel gefegt haben wird. Ob der Liebesgott das Rokokotheater am Ende wohl wirklich als Sieger verlassen wird?

Altersempfehlung: ab 15 Jahren

Wiederaufführung nach deutscher Erstaufführung in Schwetzingen vor rund 250 Jahren in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellenden Kunst Mannheim, dem Forschungszentrum Hof | Musik | Stadt und The Packard Humanities Institute

Im Anschluss, um 20 Uhr: SWR Kultur Nachgespräch mit Kristine Harthauer & Stefanie Lohaus im Kammermusiksaal