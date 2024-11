Wer einen weltberühmten Tenor als Vater hat, muss einiges mitbringen, wenn er im gleichen Stimmfach Karriere machen und glücklich werden will. Julian Prégardien hat’s geschafft: Schon seit Jahren hat er seine eigene Position und Stimme im Musikbetrieb gefunden, singt Partien des lyrischen Tenorfachs in der Oper, legt aber einen Schwerpunkt auf Kammermusik, auf das Konzert- und vor allem das Liedrepertoire. Schuberts große Liedzyklen, denen sich Prégardien auch in experimentellen Formaten nähert, stehen dabei im Zentrum. Im Oktober 2024 präsentierte er in Hamburg erstmals sein eigenes Festival Liedstadt, das verschiedenste Spielarten und Traditionen des Liedes beleuchtet. Julian Prégardien unterrichtet als Professor an der Münchner Musikhochschule.