Rimski-Korsakow statt Harry Styles: WG-Konzerte mit Klarinettist Ates Yilmaz

Wie gewinnt man das junge Publikum für die klassische Musik? Ein Mitglied des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz hat sich seine ganz eigene Methode ausgedacht: Ates Yilmaz, Soloklarinettist, lockt nicht etwa mit ausgefallenen Social-Media-Angeboten, sondern sucht die Zielgruppe gleich selbst auf. Vier bis fünf Mal im Jahr ist er in Mainzer WGs zu finden und gibt dort die unterschiedlichsten Klarinettenkonzerte.

Mit der Klarinette in den Studi-WGs

Ein Live-Konzert in den eigenen vier Wänden? Kostenlos und auf Bestellung? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Doch dieses außergewöhnliche Angebot für WGs ist tatsächlich auf der Webseite des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz zu finden.

Von Klassik über Jazz bis Minimal Music reicht das Angebot. Das Projekt wird bislang von einem einzigen Mitglied des Philharmonischen Staatsorchesters gestemmt. Ates Yilmaz ist seit 1994 Mitglied im Mainzer Orchester und heute Soloklarinettist.

„Im Rahmen meiner Arbeit als Beauftragter für Kinderkonzerte und Konzertvermittlung war das so eine Idee, um junge Leute (...) mit einem Format anzusprechen, was relativ niedrigschwellig ist“, erklärt der Musiker im Gespräch. „Das Interessante ist ja, dass die meisten WGs, wo ich da hinkomme, oft gar keine Ahnung haben von klassischer Musik.“

Ates Yilmaz gab gestern Abend sein erstes WG-Konzert im neuen Semester. WG-Bewohner*innen und Freund*innen spielte der...Posted by Philharmonisches Staatsorchester Mainz on Sunday, April 22, 2018

„Da bin ich so nah dran.“

Mindestens 10 bis 15 Personen sollten bei einem WG-Konzert zusammenkommen, doch spezielle räumliche Voraussetzungen für die Aufführungen gibt es keine. Viel Platz brauche er nicht mit seiner Klarinette. Wirklich streng ist Ates Yilmaz mit dem Begriff „WG“ auch nicht.

„Einmal haben mich etwa Studentinnen und Studenten der Chemie der Uni Mainz eingeladen. Da haben die mir einen Chemiekittel gegeben und ich habe dann in den Laboren gespielt“, erinnert sich Yilmaz. „Das finde ich gerade das Tolle: Normalerweise sitze ich hier im Theater auf der Bühne und das Publikum ist weit weg. Da bin ich so nah dran, das liebe ich.“

Zu Besuch bei einer Geburtstagsfeier im Mehrgenerationenhaus

Beim heutigen Konzert scheint das Publikum für alles offen zu sein. Yilmaz ist zu Gast in einem generationsübergreifenden Wohnprojekt in Mainz. Etwa 40 Mitglieder des Projekts sind eingeladen und versammeln sich in einer großen, hellen Wohnung im oberen Stock mit Blick über die Stadt.

Das Alter der Gäste ist bunt gemischt. Von wenigen Monaten bis hin zum Rentenalter ist alles vertreten. Das Konzert ist Teil einer Geburtstagsfeier, die bereits in vollem Gange ist, als Yilmaz den Raum betritt. Es gibt Kaffee, Kuchen und Obstsalat. Es kehrt relativ schnell Ruhe ein, als Yilmaz mit einer ausführlichen Erläuterung seiner Klarinette beginnt und schnell eine Verbindung zum jüngsten Publikum aufbaut.

Und wenn man schon mal so nah dran sitzt am Klarinettisten, kann man auch schon mal zählen, wie oft der überhaupt in der Lage ist, beim Spielen Luft zu holen. Das tun die Kinder mit Begeisterung.

Info-Seite des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz zu den WG-Konzerten

Bei einem Stück Kuchen im Kontakt mit dem Publikum

Für das Stück New Counterpoint von Steve Reich spielt Yilmaz zeitgleich zu einer Aufnahme vom Band, bei der er sein eigenes Klarinettenspiel auf mehrere Spuren übereinandergelegt hat. Den großen Lautsprecher, über den er die Aufnahme abspielt, hat er selbst mitgebracht.

Die Herzen des Publikums hat Ates Yilmaz offenbar im Sturm erobert. Mit einem Stück Kuchen mischt er sich im Anschluss des Konzerts unter die Gäste.

Die WG-Konzerte des Solo-Klarinettisten Ates Yilmaz könnten, wenn es nach ihm ginge, noch lange so weitergehen: „Ich hoffe noch ganz lange. Also noch mindestens 13 Jahre, bis ich in Rente muss.“