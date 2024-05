Neue CDs

Anna Zassimova (Klavier)

Georgij Catoire:

4 Préludes für Klavier op. 17

Dmitrij Schostakowitsch:

Präludium und Fuge für Klavier h-Moll op. 87 Nr. 6

Nikolaj Medtner:

Sonate für Klavier g-Moll op. 22



Else Ensemble

Johanna Senfter:

Trio für Klarinette, Horn und Klavier op. 103

Als Pianistin und Musikwissenschaftlerin ist Anna Zassimova ebenso an Entdeckungen interessiert wie an herausragenden Repertoire-Werken. So ist es ihr zu verdanken, dass das Schaffen des russischen Komponisten Gerogij Catoire wieder gespielt wird. Auf ihrer neuen CD "Defying destiny" läßt Anna Zassimova selten gespielte Werke in den musikalischen Umgebungen, in denen sie entstanden, erklingen.

Eine Endeckung ist auch das Schaffen der im pfälzischen Oppenheim beheimateten Johanna Senfter, die das Else Ensemble unternommen hat. Auf seiner neuen CD widmet sich das deutsch-israelische Ensemble der Kammermusik Senfters.