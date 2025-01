Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ilona Hanning



Score Snacks

Troja - Von Motivdiebstahl und Holzpferden

Musikthema

Verschwinden die Musikhäuser?

Album-Tipp

Mainzer Sound: Lylacs Debüt-Album "Falling"





Frédéric Chopin:

Etüde cis-Moll, op. 10 Nr. 4

Bruce Liu (Klavier)

Johann Christian Bach:

Sinfonia G-Dur, op. 6 Nr. 1

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz

Billie Holiday:

Now or never

Amy Beach:

Klaviertrio a-Moll, op. 150

Lisa Immer (Violine)

Gesine Queyras (Violoncello)

Aymara Cubas (Klavier)

Trio Maurice

James Horner:

My heart will go on, aus: Titanic

Prague Philharmonia

Leitung: Nick Ingman

Wolfgang Amadeus Mozart:

Bella fiamma, addio - Resta, oh cara, KV 528

Miah Persson (Sopran)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Kristian Bezuidenhout

Raffaele Calace:

Konzert für Mandoline und Klavier e-Moll Nr. 1, op. 113, Bearbeitung

Julien Martineau (Mandoline)

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Leitung: Wilson Ng

David Franke:

Train to neverland

Lylac

Helen Skobowsky:

Falling

Lylac

Carl Philipp Emanuel Bach:

Andante in c-Moll, aus Sonatina Wq 103

Francesco Corti Cembalo

Carl Maria von Weber:

aus: Der Freischütz, Viktoria! Viktoria!

Consortium Classicum

Gioachino Rossini:

Quintett. Bearbeitung

Consortium Classicum