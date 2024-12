Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

Casablanca

Beethoven-Sonaten von Beatrice Rana

Klangkunst aus Prag: Warn-Sirenen als Konzert



Carl Orff:

aus: Weihnachtsgeschichte, Gloria

Tölzer Knabenchor

Traditionell:

Maria durch den Dornwald ging

Dhafer Youssef (Gesang, Oud)

Paul Bowles:

Concerto for two pianos and orchestra

Feinberg Alan (Klavier)

Leslie Stifelman (Klavier)

The Eos Ensemble

Leitung: Jonathan Sheffer

Johann Sebastian Bach:

aus: Schwingt freudig euch empor. Kantate am 1. Advent für Soli, Chor und Orchester, BWV 36

Hana Blaziková (Sopran)

Robin Blaze (Countertenor )

Satoshi Mizukoshi (Tenor)

Peter Kooij (Bass)

Bach Collegium Japan

Leitung: Masaaki Suzuki

Jan Dismas Zelenka:

Concerto à 8 concertanti G-Dur, ZWV 186

Batzdorfer Hofkapelle

Frédéric Chopin:

Klaviersonate b-Moll, op. 35 "Trauermarsch-Sonate"

Beatrice Rana (Klavier)

John Jacob Niles:

I wonder as I wander

Joan Baez (Gesang)

Orchester

Leitung: Peter Schickele

Gabriel Fauré:

Sicilienne für Violoncello und Klavier, op. 78. Bearbeitung für Flöte und Harfe

Dejan Gavric (Flöte)

Silke Aichhorn (Harfe)

von Allweiss Marianne

Isabella Leonarda:

Triosonate, op. 16 Nr. 11

Ensemble Giardino di Delizie

Ariel Ramirez:

aus: Navidad Nuestra. Für Tenor, Chor und Instrumente

José Carreras (Gesang)

Lalo Gutierrez (Gitarre)

Arsenio Zambrano (Charango)

Raúl Barboza (Akkordeon)

Domingo Cura (Slz)

Jorge Padin (Slz)

Grupo Huancara (Lat.-Am. Volksinstrument)

Ariel Ramirez (Klavier, Cembalo)

Coral Salvé de Laredo

Leitung: Damián Sanchez

Jean-Michel Damase:

Fantasie über Themen aus Offenbachs Oper 'Les contes d'Hoffmann'

Magdalena Hoffmann (Harfe)